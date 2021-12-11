Крянин прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на этапе Кубка мира

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об Александре Большунове, который принял решение пропустить спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Давосе.

«Я думаю, что решение сняться со спринтерской гонки Большунов принял сам, посоветовавшись перед этим с тренером. Считаю, что они поступили правильно. Все делается с прицелом на Олимпийские игры, чтобы подойти к ним в максимально лучшем состоянии», — приводит слова Крянина ТАСС.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место