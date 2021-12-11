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Крянин прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на этапе Кубка мира

19:49
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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался об Александре Большунове, который принял решение пропустить спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Давосе.

«Я думаю, что решение сняться со спринтерской гонки Большунов принял сам, посоветовавшись перед этим с тренером. Считаю, что они поступили правильно. Все делается с прицелом на Олимпийские игры, чтобы подойти к ним в максимально лучшем состоянии», — приводит слова Крянина ТАСС.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13176991

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Екатерина Савостина все материалы автора
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