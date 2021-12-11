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Крянин — о Терентьеве: «Он сделал очень большой шаг вперед»

19:43
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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о российском лыжнике Александре Терентьеве.

«Думаю, Терентьев только в начале пути. Он сделал очень большой шаг вперед. Все возможно, это работа тренера и спортсмена. Терентьев — парень очень одаренный, главное, чтобы было желание тренироваться и готовиться», — приводит слова Крянина ТАСС.

Терентьев занял седьмое итоговое место в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13177087

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Екатерина Савостина все материалы автора
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