Крянин — о Терентьеве: «Он сделал очень большой шаг вперед»
19:43
Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о российском лыжнике Александре Терентьеве.
«Думаю, Терентьев только в начале пути. Он сделал очень большой шаг вперед. Все возможно, это работа тренера и спортсмена. Терентьев — парень очень одаренный, главное, чтобы было желание тренироваться и готовиться», — приводит слова Крянина ТАСС.
Терентьев занял седьмое итоговое место в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
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