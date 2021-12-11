Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился мнением о российском лыжнике Александре Терентьеве.

«Думаю, Терентьев только в начале пути. Он сделал очень большой шаг вперед. Все возможно, это работа тренера и спортсмена. Терентьев — парень очень одаренный, главное, чтобы было желание тренироваться и готовиться», — приводит слова Крянина ТАСС.

Терентьев занял седьмое итоговое место в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.