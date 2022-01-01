Крянин не считает Клебо виновным в падении Терентьева на этапе «Тур де Ски»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» отреагировал на падение российского лыжника Александра Терентьева в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо в полуфинале спринта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«Подавать протест точно не стоило. Александр немного погорячился, сказав, что его «срубили». Он шел сзади. Клебо не мог видеть, что было за ним. Норвежец смотрел только вперед. Наша команда не подавала протеста, потому что это лишь небольшая потеря концентрации. Вины Клебо здесь никакой нет. Только Терентьев сам виноват», — сказал Крянин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Россиянин и норвежец оказались на одной лыжне при перестроении. При этом этом Клебо оказался впереди, а Терентьев при контакте лыжи с пяткой соперника потерял равновесие и рухнул на снег.

Клебо стал победителем в спринте. Весь пьедестал заняли норвежцы — второе место у Эрика Вальнеса, третье — у Пола Голберга.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в 1/4 финала. Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале.