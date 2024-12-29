Кириллова стала победительницей спринта классическим стилем на «Красногорской лыжне»
Российская лыжница Анастасия Кириллова выиграла спринт классическим стилем на «Красногорской лыжне».
28-летняя спортсменка финишировала с результатом 3 минуты 48,37 секунды. Второй стала Диана Соболева, отставшая от лидера на 0,22 секунды. Третье место заняла Полина Козленко (+3,42).
«Красногорская лыжня»
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Анастасия Кириллова — 3.48,37
2. Диана Соболева — +0,22
3. Полина Козленко — +3,42
4. Маргарита Антонова — +5,38
5. Вероника Тарасова — +21,76
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