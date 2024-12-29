Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:57

Кириллова стала победительницей спринта классическим стилем на «Красногорской лыжне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская лыжница Анастасия Кириллова выиграла спринт классическим стилем на «Красногорской лыжне».

28-летняя спортсменка финишировала с результатом 3 минуты 48,37 секунды. Второй стала Диана Соболева, отставшая от лидера на 0,22 секунды. Третье место заняла Полина Козленко (+3,42).

«Красногорская лыжня»

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Анастасия Кириллова — 3.48,37

2. Диана Соболева — +0,22

3. Полина Козленко — +3,42

4. Маргарита Антонова — +5,38

5. Вероника Тарасова — +21,76

Анастасия Кириллова
Читайте также
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Балет «Щелкунчик» в Большом театре покажут на Первом канале
Суд взыскал долги с Зобнина, Абаскаля унизили. Что происходит в «Спартаке» перед Новым годом
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Популярное видео
Итоги дедлайна / что устроил «Трактор» / спасут ли новички «Авангард»
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ступак назвала главное событие года в российском спорте

Безматерных выиграл спринт классическим стилем на «Красногорской лыжне»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости