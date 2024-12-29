Безматерных выиграл спринт классическим стилем на «Красногорской лыжне»
Российский лыжник Иван Безматерных стал победителем спринта классическим стилем на «Красногорской лыжне».
27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 13,07 секунды.
Вторым финишировал Константин Тиунов с отставанием от лидера 1,15 секунды. Тройку замкнул Андрей Краснов (+1,86).
«Красногорская лыжня»
Спринт, классический стиль
Мужчины
1. Иван Безматерных — 3.13,07
2. Константин Тиунов — +1,15
3. Андрей Краснов — +1,86
4. Петр Свиридов — +2,80
5. Максим Липкин — +8,72
6. Кирилл Перевозчиков — +18,23
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