Крамер рассказал, как Устюгов может вернуться в сборную России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, как Сергей Устюгов может вернуться в национальную команду.

Спортсмен пропустил начало сезона и «Тур де Ски» из-за перенесенного коронавируса. В настоящее время он готовится к Кубку России.

«Тут все очень просто. Он сам мне сказал: «Чтобы поехать на Кубок мира, я должен выиграть этот Кубок России». Он сильный спортсмен и сам ставит себе такие задачи, не я это делаю, — приводит слова Крамера «Матч ТВ». - И это очень хорошо, когда спортсмен сам себя загоняет в подобные мотивационные рамки. Мы понимаем: если он в хорошей форме, если всё в порядке со здоровьем, что наиболее важно, то, победив на Кубке России, он окажется готов к Кубку мира, и тогда мы уже будем решать, куда его ставить».