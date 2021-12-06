Крамер рассказал, как можно победить Клебо в спринте
10:11
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер объяснил, как российским лыжникам победить норвежца Йоханнеса Клеба.
«Если хочешь обыграть Клебо в спринте, нужно использовать другую тактику. Нужно бежать быстрее на предшествующих отрезках гонки. Но между Устюговым и Клебо было очень небольшое расстояние», — приводит слова Крамера VG.
В воскресенье, 5 декабря, Россия заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, уступив сборной Норвегии.
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