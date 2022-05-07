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Сегодня, 14:03

Крамер продолжит тренировать лыжника Сергея Устюгова

Иван Шитик
Корреспондент
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Работа в сборной Италии не помешает немецкому тренеру Маркусу Крамеру помогать олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам россиянину Сергею Устюгову готовиться к следующему сезону.

«Я составлю для него тренировочный план, и, когда он будет за границей, надеюсь, он приедет к нам на тренировочные сборы», — сказал Крамер ТАСС.

Крамер 5 мая заключил контракт с итальянской командой на четыре года.

Ранее Устюгов, который тренировался у Крамера последние годы, был включен в группу Егора Сорина, однако не скрывал, что хотел бы продолжить работать по планам немецкого специалиста.

Крамер входил в штаб сборной России по лыжным гонкам с сентября 2015 по февраль 2022 года.

Маркус Крамер
Сергей Устюгов
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