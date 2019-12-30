Крамер призвал наказать шведского лыжника за инцидент с Большуновым

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карла-Юхана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».

— Шведа надо наказать за такие слова. Пора давать предупреждения и за ругань, — цитирует Крамера Expressen.

На финише во время гонки у Вестберга сломалась палка. Швед обвинил в этом Большунова, используя нецензурную лексику.

Потом Вестберг принес свои извинения.