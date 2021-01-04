Крамер опроверг слухи о штрафе Ступак и Непряевой за нарушение масочного режима

Тренер сборной России Маркус Крамер в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что российские лыжницы были оштрафованы за нарушение масочного режима в стартовом городке во время «Тур де ски». По словам немецкого специалиста, наказан был один из членов нашей сервис-бригады.

— Это какое-то недоразумение. Я знаю, что Юрий Чарковский (менеджер сборной. — Прим. «СЭ») заплатил штраф, но речь шла об одном из членов сервис-бригады. Юлия и Наталья не имеют к этому отношения. Да, было такое, что они на несколько мгновений забыли, что нужно надеть маски. Но это было сразу после финиша или перед стартом, когда спортсменки еще не отошли от эмоций гонки. FIS отнеслась к этому с пониманием, просто попросила на будущее быть внимательней. Естественно, мы постараемся не повторять таких ошибок. (Наталья Марьянчик)

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