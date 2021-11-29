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Крамер: «Мороз может быть и на Олимпиаде, но там норвежские лыжники точно выйдут на старт»

12:18
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение норвежских лыжников сняться с гонки преследования на этапе Кубка Мира в Руке из-за мороза.

«В тот день было минус 18 градусов. Окей, возможно у некоторых из них могли быть из-за этого какие-то проблемы, но разве они были бы у всех? — цитирует Крамера Dagbladet. — Не думаю, что их решение правильное для спорта в целом.

Для сборной России это снятие ничего не значит. Мы вышли на старт потому, что желаем соревноваться. Конечно же, когда минус достиг двадцати градусов, я рассчитывал что гонку отменят, но вариантов сниматься не было. Что касается норвежцев... Знаете, такая же температура может быть и на Олимпиаде. Но там они наверняка выйдут на старт».

Весь пьедестал по итогу гонки преследования заняли российские лыжники: Александр Большунов — первый, на втором месте Сергей Устюгов, на третьем — Артем Мальцев.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия из-за холода и высокой угрозы для легких спортсменов. На момент начала гонки температура была ниже 22 градусов по Цельсию.

Дополнительная информация:

https://www.dagbladet.no/sport/reagerer-pa-valget---forstar-ikke/74763010

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Анна Горшкова все материалы автора
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