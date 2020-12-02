«Козлы они все». Ольгу Зайцеву взбесил наезд шведа на Татьяну Сорину

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева жестко отреагировала на статью шведского журналиста Людвига Хольмберга в Expressen, усомнившегося в «чистоте» российской лыжницы Татьяна Сориной. В Instagram под гневным постом Егора Сорина, мужа и тренера спортсменки, экс-биатлонистка оставила свой комментарий.

— Козлы они все! Не обращайте внимания! Собаки лают — караван идет. Только вперед и так же, и даже лучше!

Напомним, что Хольмберг в своей статье выразил удивление стремительным прогрессом Сориной, занявшей на этапе Кубка мира в Руке второе место. Швед рассуждал о том, что из-за пандемии допинг-тестирование было ослаблено и трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. (Владимир Иванов)