Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Игры
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:45

Коростелев рассказал о своем интервью норвежской прессе

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лыжник Савелий Коростелев.
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», что у него не было сомнений, когда давал интервью норвежскому изданию Dagbladet.

— Весной ты давал интервью норвежскому изданию Dagbladet. Как они к тебе обратились?

— Они написали в соцсетях. Все интервью было в формате переписки. Никто ни с кем не созванивался.

— Не было сомнений, что вдруг твои слова интерпретируют как-то по-другому?

— Мы не идеальны. Если что, я бы мог для своей аудитории что-то объяснить. Мол, ребят, там не правы, я так не думаю. А как воспримут там? Да, может получиться неприятно. Но я об этом даже не думал, — сказал Коростелев «СЭ».

Савелий Коростелев. «На cто процентов уверен, что моя цель — Олимпиада-2026». Интервью Савелия Коростелева

Савелий Коростелев
1
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коростелев: «Если делать профессиональные клубы в лыжах, то нужен финансовый фейр-плей»

Коростелев: «Мне достаточно конкуренции у нас в стране»
Новости
RSS RSS
Все новости