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Сегодня, 19:50

Коростелев рассказал о сложности выбора между группами Бородавко и Сорина

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Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое решение продолжить карьеру под руководством тренера Егора Сорина.

«Безусловно, выбор был. Я разговаривал и с Егором Владимировичем, и с Юрием Викторовичем [Бородавко], они мне рассказали о своих методиках, как видят работу со мной. По ходу сезона я и сам смотрел, кто из спортсменов как тренируется, как набирает форму. Всем известно, что у Сорина более европейский подход к работе, в то время как Бородавко придерживается более консервативных взглядов, свойственных более старшему поколению тренеров. На самом деле выбор был тяжелым. Я даже с Еленой Валерьевной (Вяльбе. — Прим. «СЭ») разговаривал», — цитирует Коростелева RT.

19-летний Коростелев является двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также победителем и призером этапов Кубка России.

Источник: RT
Савелий Коростелев
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