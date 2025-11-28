Коростелев рассказал о работе лыж в стартовой гонке Кубка России в Кировске

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью «СЭ» рассказал о победной гонке на первом этапе Кубка страны. Накануне 21-летний спортсмен одержал в Кировске победу в коньковой гонке с раздельным стартом, опередив Дениса Спицова на 9,8 секунды и Сергея Ардашева — на 21,4 секунды.

«Лыжи сработали, на мой взгляд, хорошо. Некоторым, как позже выяснилось, показалось, словно что-то все равно было не так. Но мне, честно, лыжи понравились, — поделился Коростелев, который теперь настраивается на победу в классической гонке на 15 км. — «Пятнашка», а на данный момент она поприятнее заходит, чем «десятка», где общий темп, скажем так, выше. Поэтому, да, хочется на классике получше себя реализовать».

Мужская гонка на 15 км классическим стилем намечена в Кировске на 30 ноября. А за день до этого на первом этапе Кубка России состоится коньковый спринт.