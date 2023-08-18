Коростелев: «Если делать профессиональные клубы в лыжах, то нужен финансовый фейр-плей»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ» о своем отношении к соревнованиям профессиональных лыжных клубов, а не стран и регионов.

— Архангельская область собрала дримтим. Это уже похоже на движение в сторону профессиональных клубов, о которых многие говорят. Как ты относишься к этому направлению? Видишь ли за этим будущее? Или нужно продолжать соревноваться странами, регионами, городами?

— Мне кажется, что у меня такие мысли появлялись, когда я только начинал бегать на России: почему соревнуются страны, а не клубы, как в футболе и хоккее? Больше всего нас сравнивают с велоспортом. Сложно сказать, как будет лучше. Если это даст больший толчок роста для лыжных гонок, притянет больший интерес, то почему нет? Но тоже, как и в футболе, нужен финансовый фейр-плей. Чтобы не было такого, что в одной команде у нас Непряева, Большунов, Клэбо и Вэнг. Может, как в баскетболе проводить драфты. Тоже интересная схема. Это жизнеспособная идея, которую нужно проработать, — сказал Коростелев «СЭ».