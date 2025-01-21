Коростелев прокомментировал возможный допуск россиян на международные старты

Российский лыжник Савелий Коростелев отреагировал на слова главы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохана Элиаша, выступившего за допуск россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

«Допуска еще не случилось. Насколько я слышал, глава FIS всегда был лоялен к русским спортсменам. Но я его слова больше воспринимаю как кандидата в президенты МОК. Участие на Олимпийских играх? Посмотрим, как все сложится. У нас еще год впереди до этого, ждем. Готовы участвовать под нейтральным статусом? Смотря какие условия будут уже. Но само собой, есть надежда выступить на Олимпиаде», — сказал Коростелев Metaratings.ru.

Ранее Элиаш сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.