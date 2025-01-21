Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 08:36

Коростелев прокомментировал возможный допуск россиян на международные старты

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский лыжник Савелий Коростелев отреагировал на слова главы Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохана Элиаша, выступившего за допуск россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

«Допуска еще не случилось. Насколько я слышал, глава FIS всегда был лоялен к русским спортсменам. Но я его слова больше воспринимаю как кандидата в президенты МОК. Участие на Олимпийских играх? Посмотрим, как все сложится. У нас еще год впереди до этого, ждем. Готовы участвовать под нейтральным статусом? Смотря какие условия будут уже. Но само собой, есть надежда выступить на Олимпиаде», — сказал Коростелев Metaratings.ru.

Ранее Элиаш сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.

Источник: Metaratings.ru
Савелий Коростелев
Читайте также
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Сенатор Пушков назвал инаугурационную речь Трампа чудовищным ударом по ЕС
Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Махачев после рекордной защиты титула заявил, что не уйдет без второго пояса
Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей
Популярное видео
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тихомиров прокомментировал возможный допуск россиян

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости