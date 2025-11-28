Коростелев пожаловался на некорректное поведение журналистов из Швеции

Победитель общего зачета Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/25 Савелий Коростелев в интервью обозревателю «СЭ» Сергею Лисину рассказал о неприятном опыте общения со шведскими СМИ. После интервью изданию Expressen он был шокирован качеством монтажа видео.

«От видео был немного в шоке, там монтаж, который видно невооруженным глазом. Я стал опасаться, что мои слова могли быть нарезаны криво, плюс туда добавили политические вставки. Решил, что этот журналист пойдет у меня в черный список, во всяком случае с видео», — заявил спортсмен.

При этом Коростелев отметил, что текстовую версию интервью он предварительно согласовал и одобрил. По словам Савелия, австрийский лыжник Мика Фермойлен предупреждал его о возможных проблемах в общении с Expressen.