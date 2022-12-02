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Сегодня, 18:20

Коростелев — о том, что не показывают Кубок России: «Не обидно. Мы все равно не можем повлиять на трансляции»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Савелий Коростелев высказал «СЭ» свое мнение по поводу того, что у первых двух этапов Кубка России в Вершине Теи нет трансляций на ТВ. Коростелев в этом сезоне выиграл два спринта, а также завоевал бронзу в гонке с раздельным стартом.

— Не обидно, что ты побеждаешь, а это почти никто не видит?

— Это не обидно. Все равно выходит в СМИ, и за дальнейшими разговорами уже как минимум народ знает. Мы все равно не можем повлиять на трансляции. Но вроде бы в субботнем спринте постараются показать спринт с шести или даже с семи камер. Уже плюс нам. Тем более до этого практически не выступал на телевизоре под камеры, кроме юниорских чемпионатов мира и чемпионатов России. Поэтому как таковой обиды нет.

Савелий Коростелев. «Друзья подарили шарф «Реала». Знают, что я болельщик «Барселоны». Интервью Савелия Коростелева

Савелий Коростелев
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