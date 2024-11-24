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Коростелев: «Надеюсь, Большунов скоро придет в лучшую форму и мы сразимся на лыжне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свою победу в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 15 км на первом этапе Кубка России.

«Вчерашняя победа никак не отражается на моем настрое. Я всегда выходил заряженным на максимальный результат, поэтому ничего не поменялось. Буду бежать на уровне своих сил. Я доволен сегодняшней победой, но есть моменты, над которыми надо поработать. Всегда есть куда стремиться и нет пределов какому-то совершенству. Мы идем только вперед. Я надеюсь, Саша Большунов скоро придет в свою лучшую форму и мы с ним сразимся на лыжне», — цитирует Коростелева «РБ Спорт».

Коростелев стал победителем гонки классическим стилем с раздельным стартом на 15 км на первом этапе Кубка России в Вершине Теи. Александр Большунов стал седьмым.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Большунов
Савелий Коростелев
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