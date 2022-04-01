Команда Большунова заняла третье место в эстафете на чемпионате России

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Сборная Коми победила в мужской эстафете на чемпионате России. Команду представляли

Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Прошкин и Алексей Виценко.

Второе место заняла сборная Татарстана (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артём Николаев и Ярослав Рыбочкин).

Тройку лучших замкнула сборная Архангельской области. В составе этой команды выступал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, бежавший второй этап.

Также в команду входили Александр Терентьев, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

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1. Республика Коми — 1:35.04,5

2. Татарстан-1 — отставание 56,3

3. Архангельская область — 1.01,6