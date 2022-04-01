Команда Большунова заняла третье место в эстафете на чемпионате России
Сборная Коми победила в мужской эстафете на чемпионате России. Команду представляли
Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Прошкин и Алексей Виценко.
Второе место заняла сборная Татарстана (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артём Николаев и Ярослав Рыбочкин).
Тройку лучших замкнула сборная Архангельской области. В составе этой команды выступал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, бежавший второй этап.
Также в команду входили Александр Терентьев, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.
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1. Республика Коми — 1:35.04,5
2. Татарстан-1 — отставание 56,3
3. Архангельская область — 1.01,6
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