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Сегодня, 14:13

Команда Большунова заняла третье место в эстафете на чемпионате России

Роман Шишов
Корреспондент
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Сборная Коми победила в мужской эстафете на чемпионате России. Команду представляли

Илья Семиков, Ермил Вокуев, Илья Прошкин и Алексей Виценко.

Второе место заняла сборная Татарстана (Андрей Феллер, Андрей Ларьков, Артём Николаев и Ярослав Рыбочкин).

Тройку лучших замкнула сборная Архангельской области. В составе этой команды выступал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, бежавший второй этап.

Также в команду входили Александр Терентьев, Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

Сыктывкар

Чемпионат России

Лыжные гонки

Эстафета

Мужчины

1. Республика Коми — 1:35.04,5

2. Татарстан-1 — отставание 56,3

3. Архангельская область — 1.01,6

Александр Большунов
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