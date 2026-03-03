Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

3 марта, 18:30

Команда Тиунова опередила команду Большунова и выиграла медиаэстафету 4 по 50 м

Игнат Заздравин
Корреспондент

Команда лыжника Константина Тиунова одержала победу в медиаэстафете 4 по 50 м в рамках чемпионата России по лыжным гонкам.

Вместе с Тиуновым в команде выступали президент ФЛГ Сахалинской области Михаил Шамсутдинов и легкоатлетка Алена Михайлович.

Второе место заняла команда Александра Большунова, Александра Легкова и Софии Мирошниченко. Третьей стала команда Сергея Ардашева, Андрея Романова и Анны Кекиной.

2 марта состоялась медиаэстафета 4 по 200 м на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Тогда победу одержала команда Александра Большунова.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Большунов
Константин Тиунов
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Расписание молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам 2026: соревнования с Савелием Коростелевым

Губерниев — о возможной смене гражданства Большунова: «Нереально, с точки зрения его взглядов и обстановки»
Новости
RSS RSS
Все новости