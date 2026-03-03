Команда Тиунова опередила команду Большунова и выиграла медиаэстафету 4 по 50 м

Команда лыжника Константина Тиунова одержала победу в медиаэстафете 4 по 50 м в рамках чемпионата России по лыжным гонкам.

Вместе с Тиуновым в команде выступали президент ФЛГ Сахалинской области Михаил Шамсутдинов и легкоатлетка Алена Михайлович.

Второе место заняла команда Александра Большунова, Александра Легкова и Софии Мирошниченко. Третьей стала команда Сергея Ардашева, Андрея Романова и Анны Кекиной.

2 марта состоялась медиаэстафета 4 по 200 м на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Тогда победу одержала команда Александра Большунова.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max