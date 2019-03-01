21:11 | Лыжные гонки

"Команда - огонь!" Легков поздравил российских лыжников с серебром ЧМ в эстафете

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Олимпийский чемпион-2014 Александр Легков поздравил российских лыжников со вторым местом в мужской эстафете на чемпионате мира в Зефельде. Серебро завоевали Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Эстафета - вид командный. Три последних года у нас - медали главных стартов! А значит, команда - огонь! Ребят с медалью! - написал Легков в своем Инстаграме.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Отставание России от первого места составило 38,8 секунды.

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