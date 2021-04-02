Команда Большунова выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по лыжным гонкам

Сборная Северо-Западного федерального округа выиграла мужскую эстафету на чемпионате России в Тюмени.

В составе СЗФО выступили Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин и Александр Большунов. Второе место заняла сборная Тюменской области (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин). На третьей строчке — команда Республики Коми (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Вокуев).

Чемпионат России по лыжным гонкам

Тюмень

Мужчины

Эстафета

1. СЗФО (Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Александр Большунов) — 1.44.02,4

2. Тюменская область — 1 (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) — отставание +35,4 секунды

3. Республика Коми — 1 (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Вокуев) +1.20,7

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.