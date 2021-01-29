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Клебо заявил, что ему приказали не обгонять Большунова

17:31
Йоханнес Клебо. Фото NRK
Йоханнес Клебо. Фото NRK
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о соперничестве с россиянином Александром Большуновым во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Большунов вышел на старт позднее Клебо, но сумел опередить его по ходу забега.

«Мне строго приказали не обгонять Большунова. Я должен был держаться сзади и не помогать ему. Я держался за его спиной», — приводит NRK слова Клебо.

Клебо занял седьмое место в гонке, уступив победившему Большунову 1 минуту и 1 секунду.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/bolsjunov-slo-knallhardt-tilbake-_-hentet-sjanselos-klaebo-med-ett-minutt-1.15350599

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