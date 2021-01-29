Клебо заявил, что ему приказали не обгонять Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о соперничестве с россиянином Александром Большуновым во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Большунов вышел на старт позднее Клебо, но сумел опередить его по ходу забега.

«Мне строго приказали не обгонять Большунова. Я должен был держаться сзади и не помогать ему. Я держался за его спиной», — приводит NRK слова Клебо.

Клебо занял седьмое место в гонке, уступив победившему Большунову 1 минуту и 1 секунду.