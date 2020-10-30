Клебо запретил своей девушке выходить из дома
Норвежское издание VG сообщило, что один из лидеров мировых лыж Йоханнес Клебо настоял, чтобы все его близкие соблюдали жесткий карантин накануне старта нового сезона, который открывается 27 ноября.
Ограничения, в частности, коснулись девушки Клебо, Перниллы Досвик, которая не выходит из дома и вынуждена перейти на дистанционное обучение в университете. Если Пернилла все же вступает в физический контакт с другими людьми, спортсмен отправляет ее на несколько дней к родителям, и ждет, не появятся ли у его подруги симптомы коронавируса.
— Меньше всего я хочу заразиться COVID-19. Это ставит под угрозу всю мою карьеру, ведь неизвестно, каковы долгосрочные эффекты заболевания, — заявил Клебо. — После начала сезона я собираюсь оценивать риски перед каждой гонкой. Если я планирую продолжать карьеру, мне необходимо оставаться циничным.