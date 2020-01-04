Норвежец Йоханнес Клебо вышел на первое место в зачете «Тур де ски». Лыжник выиграл спринт и обошел россиянина Александра Большунова, который опустился на вторую строчку. Сергей Устюгов продолжает удерживать третью строчку.

Общий зачет после шести гонок.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:26.59.

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0.1.

3. Сергей Устюгов (Россия) — 0.15.

4. Паал Голдберг (Норвегия) — 1.53.

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 1.32.

6. Шур Рете (Норвегия) — 2.01.

7. Артем Мальцев (Россия) — 2.30...

11. Андрей Мельниченко (Россия) — 2.56...

15. Андрей Ларьков (Россия) — 3.05.

16. Денис Спицов (Россия) — 3.545.

17. Иван Якимушкин (Россия) — 4.13...

44. Глеб Ретивых (Россия) — 9.27.