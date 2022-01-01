Клебо выиграл спринт на втором этапе «Тур де Ски». Весь пьедестал заняли норвежцы
15:55
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Клебо показал результат 2:54.8. Весь пьедестал заняли норвежцы — второе место у Эрика Вальнеса, третье — у Пола Голберга.
Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в 1/4 финала. Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале.
Лыжные гонки
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Тур де Ски
Мужчины
Спринт (К)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:54.8
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — +0.37
3. Пол Голберг (Норвегия) — +3.35
4. Эвен Нортуг (Норвегия) — +3.39
5. Калле Хальфварссон (Швеция) — +3.90
6. Франческо Де Фабиани (Италия) — +11.71
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