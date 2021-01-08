Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии в Люгне. Второе место занял Эрик Вальнес. Третьим стал Сиверт Вииг.

У женщин победила Анна Свендсен. Второй стала Тириль Уднес Венг. Тройку замкнула Матильде Мюрвольд.

Напомним, что сборная Норвегии временно снялась с Кубка мира из-за пандемии коронавируса.

Кубок Норвегии

Люгне

Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Клебо — 3.23,03

2. Эрик Вальнес — +0,66

3. Сиверт Вииг — +0,84

Женщины

1. Анна Свендсен — 3.28,66

2. Тириль Уднес Венг — +3,15

3. Матильде Мюрвольд — +3,77