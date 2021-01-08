Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии
15:32
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии в Люгне. Второе место занял Эрик Вальнес. Третьим стал Сиверт Вииг.
У женщин победила Анна Свендсен. Второй стала Тириль Уднес Венг. Тройку замкнула Матильде Мюрвольд.
Напомним, что сборная Норвегии временно снялась с Кубка мира из-за пандемии коронавируса.
Кубок Норвегии
Люгне
Спринт
Мужчины
1. Йоханнес Клебо — 3.23,03
2. Эрик Вальнес — +0,66
3. Сиверт Вииг — +0,84
Женщины
1. Анна Свендсен — 3.28,66
2. Тириль Уднес Венг — +3,15
3. Матильде Мюрвольд — +3,77
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