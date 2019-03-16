Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швеции

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Второе и третье место также заняли представители Норвегии: Эмиль Иверсен и Синнре Скар.
Россиянин Андрей Краснов выбыл в четвертьфинале, Александр Большунов и Глеб Ретивых - в полуфинале.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.52,38
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) - отставание 0,10
3. Синнре Скар (Норвегия) - 0,28
4. Федерико Пеллегрино (Италия) - 0,71
5. Мартин Бергстрем (Швеция) - 1,97
6. Эйрик Брансдаль (Норвегия) - 2,18
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