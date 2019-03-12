Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Результьтат 22-летнего норвежца составил 2 минуты 37,90 секунды.
Вторым стал еще один представитель Норвегии Эйрик Брансдаль (2.38,79), третьим - француз Ришар Жув (2.40,07).
Россияне Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Андрей Краснов выбыли в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Драммен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.37,90
2. Эйрик Брансдаль (Норвегия) - 2.38,79
3. Ришар Жув (Франция) - 2.40,07
4. Сунре Фуссли (Норвегия) - 2.41,24
5. Оскар Свенссон (Швеция) - 2.41,53
6. Пол Ауне (Норвегия) - 2.41,91
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