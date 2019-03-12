Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в спринте на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Результьтат 22-летнего норвежца составил 2 минуты 37,90 секунды.

Вторым стал еще один представитель Норвегии Эйрик Брансдаль (2.38,79), третьим - француз Ришар Жув (2.40,07).

Россияне Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Андрей Краснов выбыли в четвертьфинале.

Лыжные гонки

Драммен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.37,90

2. Эйрик Брансдаль (Норвегия) - 2.38,79

3. Ришар Жув (Франция) - 2.40,07

4. Сунре Фуссли (Норвегия) - 2.41,24

5. Оскар Свенссон (Швеция) - 2.41,53

6. Пол Ауне (Норвегия) - 2.41,91

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