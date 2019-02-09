Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых - 6-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Лахти. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третье - норвежец Финн Крог.

Россиянин Глеб Ретивых стал 6-м. Артем Мальцев, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Андрей Собакарев выбыли в четвертьфинале.

Лыжные гонки

Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.52,06

2. Федерико Пеллегрино (Италия) - отставание 0,30

3. Финн Крог (Норвегия) - 0,61

4. Эйрик Брансдаль (Норвегия) - 1,31

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 1,75

6. Глеб Ретивых (Россия) - 2,08

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