Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти, Ретивых - 6-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Лахти. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино, третье - норвежец Финн Крог.
Россиянин Глеб Ретивых стал 6-м. Артем Мальцев, Александр Терентьев, Андрей Краснов и Андрей Собакарев выбыли в четвертьфинале.
Лыжные гонки
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Индивидуальный спринт
Спринт (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.52,06
2. Федерико Пеллегрино (Италия) - отставание 0,30
3. Финн Крог (Норвегия) - 0,61
4. Эйрик Брансдаль (Норвегия) - 1,31
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 1,75
6. Глеб Ретивых (Россия) - 2,08
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