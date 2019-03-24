Клебо выиграл общий зачет Кубка мира, Большунов остался на втором месте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл общий зачет Кубка мира. 22-летний спортсмен выиграл заключительную гонку сезона - пасьют на этапе в канадском Квебеке и набрал 1717 очков.

На втором месте остался россиянин Александр Большунов (1617), третьим стал норвежец Шур Рете (974). 10-е место занял еще один представитель России Сергей Устюгов (633).

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1717

2. Александр Большунов (Россия) - 1617

3. Шур Рете (Норвегия) - 974

4. Симен Крюгер (Норвегия) - 907

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 865

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 825...

10. Сергей Устюгов (Россия) - 633...

12. Андрей Ларьков (Россия) - 607...

14. Андрей Мельниченко (Россия) - 577...

19. Денис Спицов (Россия) - 428...

24. Глеб Ретивых (Россия) - 329...

27. Евгений Белов (Россия) - 303...

30. Максим Вылегжанин (Россия) - 282...

38. Алексей Червоткин (Россия) - 192...

46. Александр Бессмертных (Россия) - 139...

50. Андрей Собакарев (Россия) - 122...

58. Иван Якимушкин (Россия) - 102...

60. Илья Семиков (Россия) - 94...

75. Артем Мальцев (Россия) - 49...

80. Андрей Краснов (Россия) - 46

81. Илья Порошкин (Россия) - 45...

85. Александр Терентьев (Россия) - 42

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