18:57 | Лыжные гонки

Клебо выиграл общий зачет Кубка мира, Большунов остался на втором месте

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл общий зачет Кубка мира. 22-летний спортсмен выиграл заключительную гонку сезона - пасьют на этапе в канадском Квебеке и набрал 1717 очков.

На втором месте остался россиянин Александр Большунов (1617), третьим стал норвежец Шур Рете (974). 10-е место занял еще один представитель России Сергей Устюгов (633). 

1.            Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1717

2.            Александр Большунов (Россия) - 1617

3.            Шур Рете (Норвегия) - 974

4.            Симен Крюгер (Норвегия) - 907

5.            Дидрик Тонсет (Норвегия) - 865

6.            Эмиль Иверсен (Норвегия) - 825...

10.          Сергей Устюгов (Россия) - 633...

12.          Андрей Ларьков (Россия) - 607...

14.          Андрей Мельниченко (Россия) - 577...

19.          Денис Спицов (Россия) - 428...

24.          Глеб Ретивых (Россия) - 329...

27.          Евгений Белов (Россия) - 303...

30.          Максим Вылегжанин (Россия) - 282...

38.          Алексей Червоткин (Россия) - 192...

46.          Александр Бессмертных (Россия) - 139...

50.          Андрей Собакарев (Россия) - 122...

58.          Иван Якимушкин (Россия) - 102...

60.          Илья Семиков (Россия) - 94...

75.          Артем Мальцев (Россия) - 49...

80.          Андрей Краснов (Россия) - 46

81.          Илья Порошкин (Россия) - 45...

85.          Александр Терентьев (Россия) - 42

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