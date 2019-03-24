Клебо выиграл общий зачет Кубка мира, Большунов остался на втором месте

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл общий зачет Кубка мира. 22-летний спортсмен выиграл заключительную гонку сезона - пасьют на этапе в канадском Квебеке и набрал 1717 очков.
На втором месте остался россиянин Александр Большунов (1617), третьим стал норвежец Шур Рете (974). 10-е место занял еще один представитель России Сергей Устюгов (633).
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1717
2. Александр Большунов (Россия) - 1617
3. Шур Рете (Норвегия) - 974
4. Симен Крюгер (Норвегия) - 907
5. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 865
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 825...
10. Сергей Устюгов (Россия) - 633...
12. Андрей Ларьков (Россия) - 607...
14. Андрей Мельниченко (Россия) - 577...
19. Денис Спицов (Россия) - 428...
24. Глеб Ретивых (Россия) - 329...
27. Евгений Белов (Россия) - 303...
30. Максим Вылегжанин (Россия) - 282...
38. Алексей Червоткин (Россия) - 192...
46. Александр Бессмертных (Россия) - 139...
50. Андрей Собакарев (Россия) - 122...
58. Иван Якимушкин (Россия) - 102...
60. Илья Семиков (Россия) - 94...
75. Артем Мальцев (Россия) - 49...
80. Андрей Краснов (Россия) - 46
81. Илья Порошкин (Россия) - 45...
85. Александр Терентьев (Россия) - 42