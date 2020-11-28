Норвежец Йоханнес Клебо стал победителем в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин, третьим стал его соотечественник Александр Большунов.

Завтра в расписании этапа запланирована гонка преследования.

Лыжные гонки

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 34.04,6

2. Алексей Червоткин (Россия) — отставание 15,2

3. Александр Большунов (Россия) — 18,0

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 19,8

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 21,7

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 32,8

7. Илья Семиков (Россия) — 33,2

8. Евгений Белов (Россия) — 37,7

9. Илья Порошкин (Россия) — 42,3

13. Иван Якимушкин (Россия) — 56,2

18. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.11,6

21. Ермил Вокуев (Россия) — 1.14,6

50. Глеб Ретивых (Россия) — 2.14,2