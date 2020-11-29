Клебо выиграл гонку преследования на Кубке мира, Большунов — второй
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Вторым стал россиянин Александр Большунов.
Третьим стал еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен. Места с седьмого по девятое заняли россияне Алексей Червоткин, Евгений Белов и Андрей Мельниченко.
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.09,8
2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 3,0
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 19,5
5. Иво Нисканен (Финляндия) — 27,3
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 27,7
7. Алексей Червоткин (Россия) — 32,9
8. Евгений Белов (Россия) — 33,4
9. Андрей Мельниченко (Россия) — 35,9
9. Лассе Мельгорд (Дания) — 35,9
13. Иван Якимушкин (Россия) — 41,3
15. Илья Порошкин (Россия) — 50,3
21. Илья Семиков (Россия) — 1.44,4
28. Ермил Вокуев (Россия) — 1.58,9
47. Глеб Ретивых (Россия) — 3.30,3
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