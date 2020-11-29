Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в гонке преследования на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия). Вторым стал россиянин Александр Большунов.

Третьим стал еще один представитель Норвегии Эмиль Иверсен. Места с седьмого по девятое заняли россияне Алексей Червоткин, Евгений Белов и Андрей Мельниченко.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (С)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.09,8

2. Александр Большунов (Россия) — отставание 0,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 3,0

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 19,5

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 27,3

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 27,7

7. Алексей Червоткин (Россия) — 32,9

8. Евгений Белов (Россия) — 33,4

9. Андрей Мельниченко (Россия) — 35,9

9. Лассе Мельгорд (Дания) — 35,9

13. Иван Якимушкин (Россия) — 41,3

15. Илья Порошкин (Россия) — 50,3

21. Илья Семиков (Россия) — 1.44,4

28. Ермил Вокуев (Россия) — 1.58,9

47. Глеб Ретивых (Россия) — 3.30,3