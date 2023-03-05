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Клебо — о столкновении с Большуновым: «Тогда лишил себя победы, никогда не забуду этого»

Клебо вспомнил о столкновении с Большуновым на ЧМ-2021
Виктория Кравченко
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Александр Большунов и Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо вспомнил о дисквалификации на ЧМ-2021 по лыжным гонкам. В масс-старте норвежец пришел к финишу первым, но затем его результат был аннулирован.

«Я тогда лишил себя победы. Это лыжная гонка, которую я никогда не забуду, и она будет со мной и в хорошие, и плохие дни», — цитирует Клебо TV2.

За победу в масс-старте боролись российский лыжник Александр Большунов и Клебо. Россиянин первым выходил на финишную прямую, но норвежец подрезал его и в борьбе сломал Большцнову палку. В результате результат Клебо был аннулирован. Золото досталось Иверсену, Большунов стал вторым.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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