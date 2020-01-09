Клебо вслед за Большуновым и Устюговым пропустит этап КМ в Дрездене

Норвежец Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который состоится 11-12 января. Запланированы две гонки — спринт и командный спринт. Ранее о пропуске немецкого этапа заявил лидер общего зачета Александр Большунов. Аналогичное решение принял еще один россиянин Сергей Устюгов.

— Я разочарован тем, что не могу поехать в Дрезден на соревнования, — цитирует норвежца Expressen. — Я действительно с нетерпением ждал гонок на дистанции 100 метров в пятницу и в спринте в субботу.

Напомним, 5 января Большунов стал третьим в масс-старте в Валь-ди-Фьемме, который стал заключительной гонкой в рамках «Тур де Ски». Это позволило ему выиграть общий зачет многодневки.