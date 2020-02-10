Клебо вошел в состав сборной Норвегии на многодневку «Ски Тур»

Тренерский штаб сборной Норвегии определились с составом команды на многодневку «Ски Тур», сообщается на официальном сайте Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Состав выглядит следующим образом: Йоханнес Клебо, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Финн Хоген Крог, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Шюр Рете, Мартин Йонсруд Сундбю и Эрик Валнес.

Гонка пройдет с 15 по 23 февраля в Швеции и Норвегии.