Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Клебо в квалификации привез всем больше 6 секунд

12:23
Теги:

В Валь-ди-Фьемме завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем. Первым предсказуемо стал Йоханнес Клебо. Но его преимущество над показавшим второе время итальянцем Федерико Пеллегрино просто неприличное — 6 секунд.

У Сергея Устюгова и Александра Большунова четвертый и пятый результаты соответственно. Они пробежали чуть медленнее Пеллегрино. С ними в финалы квалифицировались Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Андрей Ларьков и Глеб Ретивых. (Владимир Иванов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир