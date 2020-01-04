Клебо в квалификации привез всем больше 6 секунд

В Валь-ди-Фьемме завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем. Первым предсказуемо стал Йоханнес Клебо. Но его преимущество над показавшим второе время итальянцем Федерико Пеллегрино просто неприличное — 6 секунд.

У Сергея Устюгова и Александра Большунова четвертый и пятый результаты соответственно. Они пробежали чуть медленнее Пеллегрино. С ними в финалы квалифицировались Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Андрей Ларьков и Глеб Ретивых. (Владимир Иванов)