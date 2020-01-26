Устюгов не прошел квалификацию в спринте, Клебо привез Большунову 8,5 сек

Сегодня на этапе Кубка мира в Оберстдорфе проходят спринтерские гонки. Завершилась квалификация. Выиграл ее Йоханнес Клебо. У Александра Большунова шестое время — он проиграл норвежцу 8,58. Также в финальный этап прошли Краснов, Терентьев, Ардашев, Ретивых и Семиков. Сергей Устюгов занял 31-е место — до выхода в основной раунд ему не хватило 0,21.

Женскую квалификацию выиграла Наталья Непряева. В тридцатке так же Шаповалова и Мацокина. (Владимир Иванов)