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Клебо: «Тяжело смотреть, как Большунов просто уносится вперед»

20:03
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Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что мог бы навязать конкуренцию россиянину Александру Большунову в многодневке «Тур де Ски», если бы сборная Норвегии приняла участие в соревнованиях.

«Хотелось бы самому находиться там и дать бой Большунову. Смог бы я это сделать? Невозможно предугадать. Но, думаю, я был бы высоко в первый день в спринте.

А в масс-старте было досадно видеть, как Большунов просто убегает ото всех. Если бы я был там, то попытался бы что-то сделать, хотя другие наверняка также пытались. Тяжело смотреть, как он просто уносится вперед» — приводит слова Клебо TV2.

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