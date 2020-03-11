Клебо согласен с решением сборной Норвегии отказаться от участия в этапах Кубка мира в Канаде и США

Норвежец Йоханнес Клебо, который не сможет догнать россиянина Александра Большунова, лидирующего в общем зачете Кубка мира, так как сборная Норвегии не выступит на этапах Кубка мира в США и Канаде из-за коронавируса, согласен с решением федерации своей страны отменить поездку.

— На 100 процентов поддерживаю решение федерации, — цитирует NRK Клебо. — Каждый должен внести свой вклад в то, чтобы ограничить распространение коронавируса. Это важнее, чем заключительные гонки на этапах Кубка мира в США и Канаде. Надеялся обеспечить себе малый Хрустальный глобус в зачете спринтов в Миннеаполисе, но сейчас есть вещи поважнее.

Наша федерация приняла смелое решение. Хотел бы увидеть, что FIS поведет себя не менее ответственно.