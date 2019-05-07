Норвежский лыжник Йоханнес Клебо будет проходить подготовку к сезону по новой программе. Он станет больше заниматься с норвежской командой, готовящейся к дистанционным гонкам.

– Я должен был пойти на этот шаг, – цитирует NRK Клебо. – Мне нужно было заниматься с теми, кто сильнее меня, чтобы они меня подтягивали. Поэтому я решил присоединиться к этой команде. Со спринтом я могу справиться и сейчас, но разница в дистанционных гонках должна ощущаться.

Тренер Клебо Эйрик Мир Носсум считает такое решение правильным.

– Мы должны помочь ему найти баланс, – сказал Носсум. – Он должен расширить свои возможности, но не уставать при этом до крайности, чтобы это не мешало его выступлениям.