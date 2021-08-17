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Клебо рассказал, что Петтер Нортуг поделится с ним опытом тренировок на высоте

10:39
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал об ожиданиях от совместных тренировок с чемпионом мира Петтером Нортугом.

В ближайшее время спортсмены начнут первый трехнедельный сбор в среднегорье. Второй высотный сбор пройдет в октябре.

«Я мало знаю о тренировках на высоте. Мне придется обратиться к тем, кто разбирается в этом. Я встречусь с Петтером на этой неделе. Не сомневаюсь, он один из тех, у кого больше всего опыта высотных тренировок. Я с нетерпением жду его помощи», — цитирует Клебо TV2.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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