Норвежский лыжник Йоханнес Клебо раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта за запоздалое решение об отмене этапа Кубка мира в Квебеке. FIS объявил об отмене этапа, который должен был пройти 14-15 марта, в пятницу после отказа большинства сборных участвовать в гонках из-за вспышки коронавируса.

— Спорт и победы на Кубках мира не имеют значения сейчас, — цитирует Клебо NRK. — Теперь вместо этого нам нужно сосредоточиться на том, чтобы вместе сделать много правильных вещей, благодаря которым мы сможем покончить с коронавирусом. Вот что важно сейчас.

Грустно видеть, как ведет себя FIS, и сколько времени потребовалось, прежде чем они осознали всю серьезность ситуации. Они ставят соревнования на Кубке мира превыше жизни и здоровья. Это просто неприемлемо. Они выставляют лыжные гонки в негативном свете.