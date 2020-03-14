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Клебо раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта

10:24
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо раскритиковал Международную федерацию лыжного спорта за запоздалое решение об отмене этапа Кубка мира в Квебеке. FIS объявил об отмене этапа, который должен был пройти 14-15 марта, в пятницу после отказа большинства сборных участвовать в гонках из-за вспышки коронавируса.

— Спорт и победы на Кубках мира не имеют значения сейчас, — цитирует Клебо NRK. — Теперь вместо этого нам нужно сосредоточиться на том, чтобы вместе сделать много правильных вещей, благодаря которым мы сможем покончить с коронавирусом. Вот что важно сейчас.

Грустно видеть, как ведет себя FIS, и сколько времени потребовалось, прежде чем они осознали всю серьезность ситуации. Они ставят соревнования на Кубке мира превыше жизни и здоровья. Это просто неприемлемо. Они выставляют лыжные гонки в негативном свете.

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