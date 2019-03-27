Клебо простудился и не примет участия во второй части чемпионата Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит второю часть чемпионата страны, которая пройдет в ближайшие выходные. Как сообщает TV2 со ссылкой на врача сборной Норвегии Ойстейна Андерсена, 22-летний спортсмен простудился и испытывает боли в горле.

Первая часть чемпионата Норвегии состоялась в конце января - начале февраля в Мерокере. Вторая пройдет в Лигне - в ее программу входят индивидуальная гонка на 10 километров свободным стилем, а также масс-старт на 50 километров классикой.

Клебо является действующим обладателем Кубка мира: он на 100 очков обошел россиянина Александра Большунова в текущем сезоне. На чемпионате мира в австрийском Зефельде норвежец завоевал три золота.

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