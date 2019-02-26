Клебо пропустит гонку на 15 км классическим стилем на ЧМ в Зеефельде

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо принял решение пропустить гонку на 15 км классическим стилем в рамках чемпионата мира в Зеефельде (Австрия), информирует VG. Вместо него участие примет Сьюр Рете.

– Мы изначально планировали, что стартовать будет Клебо, – приводит VG слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума. – После беседы с тренером Монсеном Клебо решил уступить место Рете. Он почувствовал, что Сьюр сможет выступить лучше него. Это очень благородный поступок, я восхищен решением Йоханнеса.

Таким образом, Норвегию в гонке представлят Мартин Сундбю, Сьюр Рете, Дидрик Тенсет и Эмиль Иверсен. Мужской старт состоится в среду, 27 февраля​.

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