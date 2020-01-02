Клебо прокомментировал приглашение Большунова отпраздновать день рождения водкой и тортом

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова россиянина Александр Большунов, который рассказал о том, что норвежец не пришел на празднование его дня рождения.

31 декабря россиянину исполнилось 23 года. До этого он заявил, что пригласил норвежского спортсмена попробовать с ним торт и домашнюю водка, которую приготовил его отец.

— Как только у Большунова все хорошо, он очень счастлив и отправляет приглашения направо и налево, — отреагировал Клебо.

Ранее Большунов занял третье место в гонке на 15 км на «Тур де Ски». Победил Сергей Устюгов, вторым стал Иван Якимушкин.