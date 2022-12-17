Клебо проиграл квалификацию конькового спринта Шанава на 4-м этапе Кубка мира

В Давосе (Швейцария) прошла квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам.

Победителем квалификации с результатом 2.16,90 стал француз Лука Шанава. Второй результат показал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо (+0,26), вернувшийся к гонкам после болезни. Замкнул тройку швейцарец Эдвин Ангер (+1,05).

С 17 по 18 декабря в швейцарском Давосе пройдет четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам.