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Клебо признался, что все еще помнит конфликт с Большуновым на ЧМ-2021 в Оберстдорфе

11:27
Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото РИА Новости
Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Фото РИА Новости
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что все еще помнит конфликт с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

«Я мечтал о победе в марафоне с тех пор, как был ребенком. Я не стану постоянно раздражаться по этому поводу, это не сделает меня лучше, как лыжника. Однако не проходит и недели без того, чтобы я не вспоминал этот эпизод во время тренировок. Я никогда не оставлю это в прошлом», — рассказал Клэбо.

Клебо прибыл на финиш первым, однако был дисквалифицирован из-за того, что сломал палку россиянину. Золото в той гонке было отдано норвежцу Эмилю Иверсену.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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