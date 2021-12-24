Клебо признался, что все еще помнит конфликт с Большуновым на ЧМ-2021 в Оберстдорфе

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что все еще помнит конфликт с россиянином Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

«Я мечтал о победе в марафоне с тех пор, как был ребенком. Я не стану постоянно раздражаться по этому поводу, это не сделает меня лучше, как лыжника. Однако не проходит и недели без того, чтобы я не вспоминал этот эпизод во время тренировок. Я никогда не оставлю это в прошлом», — рассказал Клэбо.

Клебо прибыл на финиш первым, однако был дисквалифицирован из-за того, что сломал палку россиянину. Золото в той гонке было отдано норвежцу Эмилю Иверсену.